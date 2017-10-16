Facebook шукає співробітників серед держслужбовців і розвідників - Bloomberg

Компанія Facebook планує наймати на роботу людей із доступом до інформації про нацбезпеку в рамках заходів по боротьбі з маніпулюванням результатами виборів через свою соціальну мережу, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з питанням.

За словами джерела, яке говорило на умовах анонімності, Facebook планує використовувати здатність людей з таким доступом отримувати урядову інформацію про потенційні загрози. Компанія намагається більш активно зосередитися на питанні пошуку підозрілих кампаній в соціальних мережах.

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Люди, що володіють такими дозволами часто бувають урядовими чиновниками або співробітниками розвідслужб. При цьому, за словами людини, знайомої з питанням, їх статус може переноситися на роботу в приватному секторі, якщо позиція вимагає доступу до конфіденційної інформації. Раніше надані дозволи стають неактивними при звільненні зі держслужби, але їх можна знову активувати від імені Facebook.

Прес-секретар Facebook відмовився від коментарів. У офісі директора Нацрозвідки США та Департаменту внутрішньої безпеки не відповіла на прохання про подання коментарів.

Раніше повідомлялося, що комітет з розвідки Палати представників конгресу США планує опублікувати рекламу в Facebook, нібито куплену Росією під час виборів глави Штатів в 2016 році.