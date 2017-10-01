У Німеччині вступив у дію закон проти ненависті в інтернеті: перевірятимуть Facebook та VK

У Німеччині з 1 жовтня набрав чинності закон, спрямований проти ненависті й цькування в інтернеті. Як передає Deutsche Welle, він зобов'язує онлайн-сервіси масштабніше обробляти скарги, пов'язані з можливим розпалюванням ненависті, і швидше видаляти такі записи і коментарі.

Закон передбачає, що «очевидно злочинні» висловлювання мають бути видалені або заблоковані протягом 24 годин з моменту надходження скарги на них. У деяких випадках на ці дії компаніям відводиться тиждень.

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Саме термін, протягом якого інтернет-сервіси зобов'язані видаляти подібні записи і коментарі, викликав найбільші дискусії. Критики закону зазначають, що подібні обмеження за часом можуть привести до того, що в спірних випадках компанії видалятимуть коментарі, щоб не піддаватися штрафним санкціям. Однак Мін'юст зазначає, що штрафи накладатимуться лише в разі систематичних порушень. При цьому після закінчення відведеного законом терміну користувачі зможуть скаржитися у Федеральне відомство по юстиції, якщо, на їхню думку, скарга не була опрацьована відповідним чином.

Зазначається, що перевірок зазнаватимуть такі соцмережі як Facebook, VK, Tumblr, фотохостинг Flickr і відеосервіс Vimeo.