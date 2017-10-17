Суд в Іспанії заарештував двох лідерів каталонських сепаратистів

09:02, 17 жовтня 2017
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Суд визнав керівників двох головних каталонських громадських організацій відповідальними за  події в Барселоні 20 і 21 вересня.

Ілюстрація / REUTERS

Керівників двох головних каталонських громадських організацій - Національної асамблеї Каталонії і організації "Загальна культура", які виступають за незалежність регіону, взято під варту. Рішення про арешт без права звільнення під заставу Жорді Санчеса і Жорді Куішара схвалила слідчий Національної судової палати Іспанії Кармен Ламела. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Ламела визнала Санчеса і Куішара, організаторів головних мітингів за незалежність, відповідальними за  події в Барселоні 20 і 21 вересня. За її даними, саме вони керували учасниками протесту, які блокували  урядові будівлі в каталонській столиці. Маніфестанти не дозволяли представникам Цивільної гвардії вийти з офісних будівель з вилученою документацією для референдуму.

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Ламела вважає, що події 20 і 21 вересня є "дуже серйозними" і вважає їх закликом до заколоту.

Разом з тим шеф автономної поліції Каталонії Хосеп Траперо уникнув тюремного ув'язнення, якого вимагала для нього Національна прокуратура Іспанії. За рішенням судді у нього вилучили паспорт та заборонили залишати межі Іспанії.

Як відомо, 10 жовтня у парламенті Каталонії було ухвалено декларацію про незалежність регіону від Іспанії, проте водночас набуття чинності цим документом було відкладено. Це відбулося після неоднозначного референдуму в Каталонії, у якому, за даними регіональної влади, взяли участь 42,3 відсотка виборців. Глава уряду Іспанії Рахой після цього референдуму заявив, що в Каталонії «відбувся не референдум, а інсценування». Голосування також відзначилося сутичками громадян та поліції.

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Новина в сюжеті: Референдум про незалежність Каталонії
Теги: #незалежність Каталонії#референдум в Каталонії#заарештували каталонських лідерів