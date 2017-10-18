США продовжили реєстрацію на візову лотерею Green Card через технічний збій

Організатори візової лотереї Diversity Visa Lottery 2019 - "зелена карта" (GreenCard) заявили про те, що новий період подачі заявок починається сьогодні, 18 жовтня. Про це пише "Голос Америки".

Спочатку новий період реєстрації стартував 3 жовтня, проте через технічний збій всі заявки, подані з 3 по 10 жовтня, були загублені.

«Заявки, подані з 3 по 10 жовтня, недійсні і виключені з системи; повторні заяви не будуть вважатися дублікатними», - йдеться на сайті Державного департаменту.

Подача дублікатних заяв є підставою для дискваліфікації учасників лотереї.

«Технічні проблеми були усунуті, новий повний період подачі заявок почнеться опівдні за стандартним східним часом (EST) в середу 18 жовтня 2017 року і триватиме до полудня за східним стандартним часом в середу 22 листопада 2017 року», - повідомляється в заяві. Держдепартамент рекомендує заявникам «викинути» будь-які підтверджуючі документи і номери, що відносяться до заявок, поданих з 3 по 10 жовтня.

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Держдепартамент направить автоматично сформоване повідомлення по електронній пошті кожному заявнику, зареєстрованому в програмі на початку жовтня, щоб вони відвідали сайт dvlottery.state.gov і ознайомилися «з важливою інформацією.

При цьому Держдепартамент не може сказати скільки саме заявок пропали в результаті технічного збою і скільки людей подадуть нові заявки.

На сайті посольства США в Еквадорі повідомляється, що через неполадки «неможливо точно встановити, чи бере участь в лотереї країна, якщо заявник вибирав не та країна, яка є місцем його народження, що допускається при певних обставинах». Уточнюється також, що проблема не була результатом хакерської атаки.

Хоча період подачі заявок був продовжений, експерти побоюються, що багато заявників можуть не знати про необхідність зареєструватися наново.

Як повідомляв УНІАН, реєстрація на візову лотерею Green Card почалася 3 жовтня. Посольство США в Україні проводить співбесіди для отримання віз за результатами розіграшу диверсифікаційної візової лотереї (лотерея «Грін-кард») з 1 березня 2012 року.