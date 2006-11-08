Грузія заявляє про загрозу військового нападу з боку Росії

Грузія побоюється військового нападу з боку Росії.

Про це заявив учора на прес-конференції в Парижі міністр закордонних справ Грузії Гела в ході офіційного візиту до Франції, передає РІА «Новости».

"Безумовно, загроза нападу існує", - сказав міністр, відповідаючи на питання про можливість "військової агресії з боку Росії".

"Небезпека нападу існує, саме тому я знаходжуся в Парижі і відвідую інші європейські столиці, щоб ми всі разом пояснили Росії, що це дурниця, що цього робити не можна", - додав Г.Бежуашвілі.

Він також дорікнув Москві в тому, що вона "грає дуже негативну роль" у конфлікті навколо Абхазії і Південної Осетії.