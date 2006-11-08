Грузія заявляє про загрозу військового нападу з боку Росії
09:17, 08 листопада 2006Світ
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Міністр закордонних справ перебуває у Парижі
Грузія побоюється військового нападу з боку Росії.
Про це заявив учора на прес-конференції в Парижі міністр закордонних справ Грузії Гела в ході офіційного візиту до Франції, передає РІА «Новости».
"Безумовно, загроза нападу існує", - сказав міністр, відповідаючи на питання про можливість "військової агресії з боку Росії".
"Небезпека нападу існує, саме тому я знаходжуся в Парижі і відвідую інші європейські столиці, щоб ми всі разом пояснили Росії, що це дурниця, що цього робити не можна", - додав Г.Бежуашвілі.
Він також дорікнув Москві в тому, що вона "грає дуже негативну роль" у конфлікті навколо Абхазії і Південної Осетії.
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