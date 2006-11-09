Опозиція у Бішкеку готується святкувати перемогу

На центральній площі Бішкека Ала Тоо вранці у четвер почали згортати наметове містечко опозиції, яке простояло тут майже вісім днів.

Як передає РІА Новости, наразі з площі прибирають червоні намети, у яких жили учасники безстрокової акції опозиційного руху "За реформи", що вимагав конституційної реформи. У той же час юрти, яких тут більше десяти, поки стоять.

На площі також йде прибирання після вчорашнього святкування опозицією перемоги. У середу парламент Киргизії прийняв нову конституцію. Цей документ є компромісом, який був досягнутий після довгих узгоджень між парламентською опозицією, рештою депутатів і президентом країни Курманбеком Бакієвим.

Наразі на центральній площі Бішкека перебувають близько 200 чоловік.

У четвер киргизька опозиція планує провести великий святковий мітинг і в урочисто закінчити свою акцію. Напередодні лідери руху "За реформи" закликали своїх прихильників прийти на площу Ала Тоо.

Тим часом, як повідомили РІА Новости в адміністрації президента, він поки не підписав нову конституцію країни. Очікується, що підписання основного закону відбудеться в урочистій обстановці.