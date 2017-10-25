ЗМІ розповіли про сексуальні домагання в Єврокомісії

Посадовці Євркомісії, в середньому, подаюь одну скаргу по сексуальні домагання проти своїх колег щомісяця протягом останніх п’яти років, пише The Telegraph.

За даними джерел, з 2012 року налічується 65 скарг, в результаті яких було висунуто "дисциплінарне стягнення за невідповідну поведінку" для 20 співробітників ЄК.

Читайте такожНа тлі секс-скандалу в Голлівуді Vogue відмовився від послуг знаменитого Террі Річардсона

При цьому, за останні п'ять років чотири випадки на рік в середньому призвели до санкцій, менше третини з тих, про які повідомлялося. Справжні рівні сексуальних домагань, ймовірно, набагато вищі, оскільки жертви не звітують про переслідування.

У самій комісії заявляють, що мають "нульову терпимість до будь-яких форм домагань" та правила, щоб запобігти її введення з 2006 року.

Як повідомляв УНІАН раніше, євродепутати повідомили про випадки сексуальних домагань в Європарламенті. Так, представник фракції "зелених", німецький політик Террі Райнтке (Terry Reintke) у понеділок, 23 жовтня, заявила, що подібного роду утиски на робочому місці - жахливий приклад перевищення службових повноважень.