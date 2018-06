По стопах Вайнштейна: ЗМІ повідомили про сексуальні домагання в Європарламенті

Євродепутати з обуренням відреагували на публікацію в британській газеті The Sunday Times повідомила про випадки сексуальних домагань в Європарламенті.

Так, представник фракції "зелених", німецький політик Террі Райнтке (Terry Reintke) у понеділок, 23 жовтня, заявила, що подібного роду утиски на робочому місці - жахливий приклад перевищення службових повноважень, передає DW.com.

Вона закликала всіх, хто міг зазнати подібних посягань, повідомити про них в профільну комісію законодавчого органу ЄС.

Депутат від австрійських "зелених" Моніка Вана в свою чергу наголосила, що кожен такий випадок повинен бути розслідуваний".

Голова Європейського парламенту Антоніо Таяні зазначив, що "шокований і обурений" подібними звинуваченнями. Він додав, що керівництво Європарламенту негайно займеться цією проблемою.

Однією з перших про можливі сексуальні домагання у представницькому органі ЄС, повідомила The Sunday Times. За її даними, в числі тих, хто знаходиться під підозрою - щонайменше два німецьких депутата.

У ЗМІ подібні викриття стали з'являтися після того, як голлівудського продюсера Харві Вайнштейна звинуватили в сексуальних домаганнях до жінок протягом десятиліть.

У недавніх публікаціях газети The New York Times і журналу The New Yorker щонайменше 30 жінок, включаючи таких відомих актрис, як Анджеліна Джолі, Гвінет Пелтроу, Роуз Макгоуен і Азія Ардженто, відкрито заявили про те, що Вайнштейн до них приставав. Щонайменше, четверо жінок звинуватили його у зґвалтуванні.