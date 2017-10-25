Штайнмаєр хоче передбачуваності у відносинах Німеччини і РФ після "відчуження" через Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що відчуження між ФРН і Росією «ми не можемо скасувати», але потрібно відновити мінімум довіри. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив у Москві за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Думаю, що відчуження, яке сталося в минулому, ми не можемо скасувати, але наша мета має полягати в тому, щоб великим розбіжностям минулих років протиставити більшу передбачуваність, відновлення певного мінімуму довіри», - сказав Штайнмаєр. Він наголосив, що це пов'язано з ситуацією в Україні, а також недавніми випадками арештів у Москві, і це питання порушувалося під час переговорів.

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«Не думаю, що одна-єдина зустріч, одна-єдина бесіда може допомогти подолати ситуацію, яка склалася за минулі кілька років. Проте, я переконаний, що такі зустрічі, як сьогоднішня, потрібні нам, такі зустрічі, як сьогоднішня, слід продовжувати - не тільки абстрактно між нашими країнами, а й абсолютно конкретно між високопосадовцями наших держав», - сказав президент Німеччини.

За його словами, сьогодні він хотів розібратися в питанні, чи існують шляхи виходу з негативної спіралі, яку «ви спостерігали в минулі роки».

«Втрата довіри, взаємні докори, нерозуміння - чи можемо ми вийти з цієї спіралі?» - запитував Штайнмаєр.

«Росію і Німеччину пов'язує більш як тисячолітня історія, і ця історія надто різноманітна, щоб розглядати її в категоріях чорного і білого. Тому для мене дуже важливо протистояти відчуженню минулих років і постійно говорити про те, що ми разом живемо в Європі. Наш обов’язок перед нашими народами за наявності всіх розбіжностей, конфліктів - завжди продовжувати шукати те, що пов’язує нас. Сьогодні ми говорили про це за обідом з представниками російського керівництва», - додав президент Німеччини.