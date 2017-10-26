У Бангкоку сотні тисяч людей прийшли попрощатися з легендарним правителем Таїланду, який помер рік тому (фоторепортаж, відео)

Сотні тисяч людей зібралися на вулицях Бангкоку, аби подивитися на церемонію прощання із королем Пхуміпоном Адульядетом, який правив країною майже 70 років. Монарж помер ще минулої осені, але прощаються з ним лише зараз, йдеться в сюжеті ТСН.

Повідомляється, що кремацію короля влаштували тільки тепер, а весь цей час країна жила у жалобі.

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Сьогодні у Таїланді оголосили офіційний вихідний. Люди вишукувалися вздовж вулиць, якими проходить жалобний кортеж.

Як повідомляв УНІАН, король Таїланду Пуміпон Адульядет помер у віці 88 років у жовтні 2016 року після затяжної хвороби.

Монарх був на троні впродовж майже сімдесяти років, і хоча його роль була здебільшого церемоніальною, у кризові моменти він втручався у внутрішні справи.