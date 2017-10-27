"Інтерпол" рекомендував країнам-учасницям ігнорувати запити Росії

Центральне бюро «Інтерполу» надіслало попередження всім країнам-членам міжнародного поліцейського союзу про те, що Росія в односторонньому порядку не має права використовувати канали організації для переслідування власних цілей, порадивши ігнорувати запити російських властей. Про це повідомляє "Голос Америки".

Правоохоронні відомства також були повідомлені про те, що «Інтерпол» заблокував запит Москви на арешт британського бізнесмена – засновника фонду Hermitage Capital Management Білла Браудера.

Як заявив агентству Bloomberg сам фінансист, у четвер він отримав лист від Комісії «Інтерполу» з перевірки даних, в якому повідомлялося, що запит Москви про внесення Браудера в список особливо розшукуваних осіб відхилений.

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«Найголовніше – вони поінформували всіх країн-учасниць про те, що не потрібно звертати уваги на будь-які запити, що стосуються мене і тих, що виходять з Росії», – сказав бізнесмен.

17 жовтня цього року російське відділення «Інтерполу» в односторонньому порядку внесло ім'я підприємця в список розшукуваних міжнародних злочинців.

У 2013 році Тверський суд Москви заочно визнав Білла Браудера винним в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Ще одна кримінальна справа за тим же обвинуваченням була завершена в Росії в лютому 2017 року. У тому ж місяці Тверський суд за клопотанням слідства санкціонував його арешт.

В останні роки бізнесмен вів кампанію за введення міжнародних санкцій проти російських чиновників, винних у порушеннях прав людини. В результаті, в тому числі, і його зусиль в США і ще кількох країнах світу були прийняті закони, що вводять візові та фінансові обмежувальні заходи проти ряду представників російської влади.

УНІАН повідомляв, що Росію запідозрили у зловживанні системою Інтерполу. В Європі все частіше висловлюють заклопотаність через використання червоних попереджень авторитарними лідерами, які таким чином хочуть розправитися зі своїми критиками.