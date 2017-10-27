Розсекречені документи про вбивство Кеннеді: у СРСР побоювалися, що США завдадуть ракетного удару

Уряд США опублікував 2800 раніше засекречених документів у справі про вбивство президента Джона Кеннеді у 1963 році. Розсекречені документи представлені на сайті Національного архіву. Однак публікація низки документів була відкладена на прохання ФБР, ЦРУ, держдепартаменту та деяких інших американських відомств, пише Бі-бі-сі.

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Один із розсекречених документів підтверджує, що Федеральне бюро розслідувань США попереджало поліцію про загрозу для життя одного з головних підозрюваних - Лі Харві Освальда. "Ми відразу ж попередили голову поліції, і він запевнив нас, що Освальду забезпечать надійну охорону", - йдеться у записці першого директора ФБР Джона Едгара Гувера.

Тим не менш, як відомо, Освальд був смертельно поранений Джеком Рубі, коли виходив з поліцейської дільниці Далласа у супроводі поліцейських. Освальд помер у тій же лікарні, де двома днями раніше помер Кеннеді.

Ще в одному документі йдеться про побоювання представників радянської влади. У Москві вважали, що вбивство Кеннеді може стати приводом для "безвідповідальних генералів", щоб завдати ракетного удару по території СРСР.

Колишній морський піхотинець Лі Харві Освальд з 1959 по 1962 рік проживав у СРСР. Він працював токарем на Мінському радіозаводі імені Леніна. У Мінську він зустрів свою майбутню дружину, з якою переїхав до США.

За два місяці до замаху на Кеннеді Освальд був у Мехіко. Там він відвідав посольства Куби і СРСР. Згідно з розсекреченими документами, він контактував із радянським консулом.

Також у числі розсекречених документів - матеріали ФБР від 1964 року про обговорення кубинськими емігрантами питання, скільки буде коштувати замовне вбивство Фіделя Кастро. "150 тисяч доларів на вбивство Фіделя Кастро, плюс 5 тисяч доларів на додаткові витрати - це занадто багато", - йдеться в документі.

Рішення про розсекречення документів, публікація яких була призупинена, повинно бути прийняте протягом шести місяців після їх додаткового вивчення і оцінки ризиків. Не виключено, що деякі документи не будуть розсекречені до встановленого терміну - 26 квітня 2018 року.

Як відомо, Кеннеді був смертельно поранений пострілом з гвинтівки 22 листопада 1963 року, коли він їхав разом зі своєю дружиною Жаклін у відкритому лімузині Елм-Стріт у Далласі. Також поранення отримав губернатор Техасу Джон Конналі, який сидів попереду Кеннеді. Незабаром після замаху на Кеннеді при спробі затримати підозрюваного був убитий патрульний Дж. Д. Тіппіт.

Лі Харві Освальд - єдиний офіційний підозрюваний у вбивстві Кеннеді був затриманий через годину з гаком після замаху на президента. Освальду були пред'явлені звинувачення у вбивстві Кеннеді і патрульного Тіппіта.