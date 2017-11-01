Першого міністра Британії звинуватили в сексуальних домаганнях, Тереза Мей вже відреагувала

Британські політики, в тому числі прем'єр-міністр Тереза Мей, закликали розслідувати звинувачення в сексуальних домаганнях щодо першого міністра Деміена Гріна. Про це повідомляє видання The Guardian.

У сексуальних домаганнях британського міністра звинуватила 31-річна активістка торі Кейт Малтбі, яка стверджує, що впродовж останніх двох років було два прецеденти домагань з боку Гріна. За її словами, спочатку під час однієї із зустрічей заступник Мей поклав їй руку на коліно. Через рік Грін надіслав Малтбі смс-повідомлення з пропозицією про зустріч, написавши, що "захоплений її образом у корсеті".

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За словами Малтбі, вона давно знає Гріна, оскільки він є другом її батьків. Вона звернулася до нього за допомогою після того, як вирішила приєднатися до торі.

Сам Грін усе заперечує, а прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей закликала розслідувати звинувачення в сексуальних домаганнях, висунутих Гріну. Інші британські політики вимагають, щоб чинний перший міністр добровільно подав у відставку.

Нагадаємо, нещодавно британська газета The Sunday Times, інтернет-портал Politico та інші ЗМІ оприлюднили заяви жінок про різні сексуальні домагання та спроби помацати їхнє тіло з боку чоловіків-європарламентарів.