"Розстебнув ширінку і показав": на Кевіна Спейсі обрушилися звинувачення в домаганнях до чоловіків

Звинувачення в сексуальних домаганнях посипалися на голлівудського актора, режисера і сценариста Кевіна Спейсі, який минулого тижня зізнався в нетрадиційній сексуальній орієнтації і вибачився за домагання 30-річної давності до актора Ентоні Реппа.

Ще троє чоловіків різного віку, різних професій і національностей заявили, що Спейсі домагався до них. Про свої неоднозначні стосунки з 58-річним Кевіном Спейсі розповіли британський бармен, режисер-документаліст і мексиканський актор, пише newsru.com.

Британський бармен Даніель Біл повідомив таблоїду The Sun, що в 2010 році, коли йому було 19 років, Спейсі оголився перед ним прямо на вулиці. Даніель, який працював тоді в барі в Goodwood Park Hotel в Західному Сассексі, вийшов на вулицю покурити. Спейсі присів поруч з ним, розстебнув ширінку і показав статевий член. "Великий, правда?", - поцікавився актор. Даніель не став відповідати і повернувся в бар. Але Спейсі пішов за ним, і віддав молодій людині свої швейцарські годинники. Біл стверджує, що це був подарунок за мовчання і згодом Спейсі дзвонив йому і просив про зустріч.

Американський режисер-документаліст Тоні Монтана в інтерв'ю The Daily Mail розповів, що в 2003 році п'яний Кевін Спейсі схопив його за член в пабі Coronet в Лос-Анджелесі. За словами Монтани, він відійшов від Спейсі, однак актор пішов за ним в туалет. Режисер поскаржився, що через події півроку страждав від посттравматичного стресового розладу і відвідував психотерапевта.

"Він підійшов до мене, обійняв і попросив піти разом з ним, а потім раптом схопився за мій член", - розповів режисер. За його словами, він відразу відійшов від актора, але той пішов за ним в туалет. Тоді Монтана відштовхнув Спейсі і сказав друзям, що того пора відвести додому. Режисер додав, що після цього півроку страждав від посттравматичного стресу і ходив на прийоми до психолога.

Звинувачення на адресу Спейсі висунув і мексиканський актор Роберто Кавазос. Як пише The Straits Times, за його словами, коли Спейсі працював художнім керівником лондонського театру The Old Vic, він постійно чіплявся до молодих акторів.

"Ті, хто перетинався зі Спейсі в Лондоні в Old Vic знають, що ще дуже багато тих, хто знайде в собі сміливість розповісти свої історії", - написав мексиканський актор в Facebook. Як пише Кавазос, багато акторів розповідали йому одну і ту ж історію про те, як Спейсі запрошував їх у театр, щоб поговорити про кар'єру, а коли вони приходили, то їх чекав на сцені пікнік з шампанським. Історії розрізнялися лише тим, як закінчувався цей пікнік. Мексиканський актор каже, що в барі театру Спейсі чіплявся взагалі до будь-якого чоловіка.

Адміністрація театру Old Vic вже оприлюднила звернення до всіх, хто постраждав від дій Кевіна Спейсі, який був художнім керівником цього театру. "Неналежна поведінку будь-яких працівників театру абсолютно неприпустима. Ми хочемо, щоб наші співробітники відчували себе в безпеці... Якщо ж на момент вашої співпраці з театром у вас були або є скарги, але ви з якихось причин не можете їх висловити, звертайтеся за вказаною електронною адресою і Ваше звернення буде розглянуто уважно", - йдеться в офіційній заяві театру, розміщеному на сайті газети The Telegraph.