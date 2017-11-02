Фільм про Кремль і власні виступи: ЦРУ розсекретило майже півмільйона файлів бен Ладена

ЦРУ оприлюднило понад 470 тис. файлів колишнього ватажка "Аль-Каїди" Осами бен Ладена, йдеться на сайті відомства, передає ТСН. Усі представлені матеріали було вилучено під час ліквідації самого бен Ладена.

Читайте такожРозвідка США оприлюднила документи з бюрократичними правилами "Аль-Каїди" "ЦРУ сьогодні опублікувало близько 470 тис. додаткових файлів, відновлених після рейду в травні 2011 року у маєтку Осами бен Ладена в Абботтабаді, Пакистан. Директор ЦРУ Майк Помпео дозволив їх випуск в інтересах прозорості та підвищення суспільного розуміння "Аль-Каїди" та її колишнього лідера," - зазначається в повідомленні.

Документи містять аудіофайли, зображення, відео та програмне забезпечення оригінальною арабською мовою. Зокрема, там є особистий журнал Осами бен Ладена та понад 10 тис. відеофайлів, серед яких його особисті заяви, що лунали в ефірах телеканалів, та пропаганда джихадистів. З яких можна зрозуміти причини розколу між "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою". Стосунки між членами угруповання та ситуацію, в якій організація опинилася після смерті ватажка.

Також в документах йдеться про підготовку "Аль-Каїди" до десятої річниці теракту 11 вересня 2001 року, спроби терористів у своїх інтересах використувати події арабської весни, зусилля бен Ладена зберегти єдність угруповання при усіх внутрішніх розбіжностях та про дії терористів щодо поліпшення свого іміджу серед мусульман після негативного висвітлення в ЗМІ.

У ЦРУ відзначили, що наразі неопублікованими залишаються лише ті документи, оприлюднення яких може створити загрозу національній безпеці, а також матеріали, що охороняються авторським правом, порнографія, шкідливе ПЗ, а також пошкоджені файли.

Серед матеріалів, які не публікуються з міркувань авторських прав, можна відзначити фільми ВВС про дику природу, деякі художні та анімаційні, зокрема "Курча Ципа", "Льодовиковий період 3" або "Обитель зла". Також є фільм під назвою "Кремль зсередини", однак ЦРУ не вказує, художній він чи документальний, та репортаж CNN під назвою "Слідами бен Ладена".

Нагадаємо, днями повідомлялося, що ЦРУ розсекретило багато архівних документів, пов`язаних із вбивством Джона Кеннеді. В одному з них йдеться про те, що вбивця американського президента Гарві Лі Освальд 1963 року зв'язувався з агентами радянського КДБ. Документ, який тепер у вільному доступі, датований 23 листопада 1963 року, тобто наступним днем після вбивства Кеннеді.