США внесли до чорного списку терористів сина бен Ладена - ЗМІ

Державний департамент і департамент казначейства (Міністерство фінансів) Сполучених Штатів Америки внесли в чорний список терористів сина колишнього лідера "Аль-Каїди" Усами Бен Ладена Хамзу.

Про це повідомляє Reuters.

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За повідомленням урядових відомств США, Хамза бен Ладен та один з високопоставлених лідерів "Аль-Каїди" на Аравійському півострові Ібрагім аль-Bann визнані світовими терористами. Їх додали в чорний список терористів. Такий крок Держдепартаменту і Мінфіну США зробить неможливим ведення бізнесу американськими громадянами з цими терористами.

Син убитого в ході операції військових США Усами бен Ладена був оголошений членом "Аль-Каїди" нинішнім лідером цього угруповання Айманом аз-Завахірі. Ібрагім аль-Банна є одним з високопоставлених членів "Аль-Каїди" на Аравійському півострові, він давав військові і небезпечні ради лідерів цього угруповання. США пропонують за нього винагороду в розмірі 5 мільйонів доларів.