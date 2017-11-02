Треба оживити муляж виборів: журналіст пояснив, чому Путін дозволив Собчак балотуватися в президенти

Висунення кандидатури Ксенії Собчак в президенти РФ вирішують для Путіна кілька проблем. Про це в «Новому часу» пише журналіст Семен Новопрудський.

"Собчак, з одного боку, повинна залучити на дільниці частину «антипутінського електорату», який не пішов би через відмову реєструвати кандидатом у президенти Олексія Навального. А з іншого — скандали навколо висунення Собчак можуть підвищити інтерес до виборів в очах частини пасивної більшості, яка не хоче йти голосувати за логікою "все і так заздалегідь ясно". Треба якось пожвавити муляж виборів», - пише журналіст.

При цьому Новопрудський не виключає того, що Собчак не зареєструють. Адже, на думку журналіста, «сценарій її участі — справа рук куратора внутрішньої політики адміністрації президента».

«Але є й інші центри сили, які можуть продавити власні сценарії виборів», - написав Новопрудський.

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Як повідомляв УНІАН раніше, анее сьогодні лідер ЛДПР Володимир Жириновський зажадав «посадити» російську телеведучу Собчак, яка заявила про бажання балотуватися на пост президента РФ, на п'ять років за слова про приналежність Криму Україні.

«Ми ж у Кримінальному кодексі ввели статтю, генеральний прокурор повинен порушувати кримінальну справу, Слідчий комітет - відкрити справу і передати в суд і посадити її років на п'ять», - зазначив Жириновський. 18 жовтня Собчак оголосила про свою участь у виборах президента РФ. 24 жовтня вона заявила, що з точки зору міжнародного права Крим - український. «Ми (Росія) порушили наше слово, ми порушили Будапештський меморандум 1994 року, ми обіцяли і цю обіцянку не виконали», - сказала Собчак.