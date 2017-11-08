Охоронець Мераї Кері звинуватив її у сексуальних домаганнях

Охоронець Мераї Кері звинуватив співачку в сексуальних домаганнях. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За словами чоловіка, це сталося під час відвідування Мексики. Кері попросила чоловіка піднятися до неї в номер, нібито допомогти з валізами. Але співачка зустріла його у прозорому відвертому вбранні. І довго не відпускала, всіляко намагаючись звабити. Більше того, каже чоловік, до цього Кері часто обзивала його нацистом, скінхедом і членом Ку-клукс-клану.

Як повідомляв УНІАН раніше, голлівудського актора Кевіна Спейсі звинуватили в сексуальних домаганнях дев'ять колег по серіалу «Картковий будиночок». Люди, які працювали з актором на знімальному майданчику розповіли, що Спейсі перетворив зйомки на "токсичну" роботу через сексуальні домагання. Колеги актора зазначають, що він вів себе як «хижак» і дозволяв собі брутальні коментарі.