В Ізраїлі збудували багатоповерховий цвинтар (відео)

Багатоповерховий цвинтар збудували в Ізраїлі. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

В Єрусалимі через брак місця під існуючим кладовищем, збудували підземний 14-поверховий цвинтар. Аби до нього потрапити - і живі і мертві - мають здійснити подорож на спеціальному ліфті.

Як повідомляв УНІАН, археологи виявили найбільше середньовічне єврейське кладовище в Італії.