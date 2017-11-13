В Ізраїлі збудували багатоповерховий цвинтар (відео)
20:42, 13 листопада 2017Світ
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В Єрусалимі через брак місця під існуючим кладовищем, збудували підземний 14-поверховий цвинтар.
Багатоповерховий цвинтар збудували в Ізраїлі
Багатоповерховий цвинтар збудували в Ізраїлі. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
В Єрусалимі через брак місця під існуючим кладовищем, збудували підземний 14-поверховий цвинтар. Аби до нього потрапити - і живі і мертві - мають здійснити подорож на спеціальному ліфті.
Як повідомляв УНІАН, археологи виявили найбільше середньовічне єврейське кладовище в Італії.
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