В Японії обирали Miss International-2017: перемогла красуня з Індонезії (фото)

У Токіо відбувся фінал міжнародного конкурсу краси Miss International, який проводився в 57-й раз. Про це пише newsru.co.il.

У конкурсі брали участь красуні з 70 країн. У фінальний ТОП-15 потрапили конкурсантки з Австралії, Великобританії, Венесуели, Гани, Гондурасу, Індонезії, Кюрасао, Лаосу, Панами, Словаччини, Таїланду, Фінляндії, Еквадору, Південної Африки, Японії.

Переможцем конкурсу була оголошена "Міс Індонезія" 21-річна Кевін Ліліана. Вона ж була удостоєна титулу Miss Best Dresser.

Титул першої віце-міс був присуджений "Міс Кюрасао" Шанель Марії. Другою віце-міс названа студентка з Венесуели Діана Кросе. Титул третьої віце-міс отримала Амбер Дью з Австралії, вона отримала титул Miss Perfect Body. Четвертою віце-міс стала японка Нацукі Цуцуи, яка також була визнана переможницею шоу-конкурсу "Міс національний костюм".

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Ізраїль від участі утримався, Близький Схід, як і в минулого року, був представлений тільки Ліваном.

Ізраїль не бере участь в конкурсі Miss International з 2015 року (за версією ЗМІ, через відсутність спонсора). У 2014-му Ізраїль на конкурсі представляла Шані Хазан, королева краси Ізраїлю 2012 року.