Папа Римський закликав змінити світову економічну систему

Глобальна економічна система має бути змінена, якщо світова спільнота має намір зменшити кількість людей, що живуть в голоді й убогості.

Про це заявив Папа Римський Бенедикт XVI сьогодні в ході його щотижневого звернення до віруючих, передає Газета.ru.

Посилаючись на недавній звіт ООН, в якому йдеться, що з 1990 року в світі не спостерігається зниження кількості голодуючих, понтифік засудив «структурні» проблеми в глобальній економіці, завдяки яким заможні люди залишаються в меншості.

«Поза сумнівом, є необхідність усунути структурні причини, пов`язані з системою управління економічної моделі, згідно з якою більшість ресурсів розподіляються меншині населення», - сказав Папа Римський.