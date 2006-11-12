Папа Римський закликав змінити світову економічну систему
18:55, 12 листопада 2006Світ
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Бенедикт XVI звернувся до віруючих
Глобальна економічна система має бути змінена, якщо світова спільнота має намір зменшити кількість людей, що живуть в голоді й убогості.
Про це заявив Папа Римський Бенедикт XVI сьогодні в ході його щотижневого звернення до віруючих, передає Газета.ru.
Посилаючись на недавній звіт ООН, в якому йдеться, що з 1990 року в світі не спостерігається зниження кількості голодуючих, понтифік засудив «структурні» проблеми в глобальній економіці, завдяки яким заможні люди залишаються в меншості.
«Поза сумнівом, є необхідність усунути структурні причини, пов`язані з системою управління економічної моделі, згідно з якою більшість ресурсів розподіляються меншині населення», - сказав Папа Римський.
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