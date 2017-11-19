Зі зниклої в Атлантичному океані субмарини намагалися зателефонувати

Зі зниклого минулого тижня в Атлантичному океані дизельного підводного човна «Сан Хуан» було здійснено спробу телефонного контакту з морським опорним пунктом. Про це сьогодні повідомила прес-служба міністерства оборони Аргентини, передає DW.

Спроба встановити телефонний зв'язок, яку зареєстрували через супутник, тривала близько семи секунд. При цьому експерти уточнюють, що можливість встановити зв'язок фактично виключена.

Читайте такожСмерть журналістки на підводному човні у Данії: винахідник визнав, що розчленував тіло, але не визнав убивство

Однак, на думку представника аргентинського ВМФ капітана Енріке Балбі, подібні сигнали можуть свідчити про те, що човен міг спливти. На даний момент фахівці намагаються встановити місце, звідки були послані сигнали.

Зв'язок з субмариною, побудованою на верфях у Німеччині, зник 15 листопада в Атлантичному океані під час її переходу з бази ВМС Ушуая на півдні країни до місця базування у Мар-дель-Платі, за 400 км на південь від Буенос-Айреса. На борту човна перебували 44 особи. У рятувальній операції беруть участь 10 аргентинських військових кораблів, полярне судно з Великої Британії, а також три американських літаки. Свою допомогу запропонували також в Бразилії, Чилі, Уругваї та ПАР.

Як повідомляв УНІАН, в Атлантичному океані зник підводний човен ВМС Аргентини. Останнє відоме місцезнаходження човни — бухта Сан Хорхе, 432 км від берега.