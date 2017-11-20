Провал коаліційних переговорів у ФРН не в інтересах Франції - Макрон

Європейські політики висловлюють занепокоєння щодо можливої політичної кризи в Німеччині. Президент Франції Еммануель Макрон висловив жаль через провал попередніх переговорів щодо коаліції "Ямайка" у ФРН. У понеділок, 20 листопада, Макрон заявив, що політична криза в Німеччині "не відповідає інтересам" Франції, як повідомляє DW.

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У свою чергу, міністр закордонних справ Нідерландів Халбе Зейлстра назвав ситуацію з коаліційними переговорами в Німеччині "поганими новинами для Європи". "Німеччина - дуже впливова країна в ЄС. Тож якщо у них не буде уряду і відтак вони не матимуть мандату, буде дуже важко займати позиції", - цитує Зейлстру інформагенція Reuters. Чеський державний секретар у справах Євросоюзу Алеш Хмеларж також заявив, що його країна воліла б, щоб "сильний уряд у Німеччині з'явився якомога швидше".

Нагадаємо, попередні переговори про створення нової урядової коаліції в Німеччині перервані. Як заявив у неділю, 19 листопада, Крістіан Лінднер (Christian Lindner), очолювана ним Вільна демократична партія (ВДП) покинула переговори, в яких також брали участь ХДС, ХСС і Зелені.