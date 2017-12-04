США заявили про намір вийти з Глобального договору ООН з міграції

США проінформували ООН про те, що більше не будуть брати участь у Глобальному договорі з міграції.

У заяві держсекретаря Рекса Тіллерсона зазначається, що ця програма не узгоджується з імміграційною політикою США, пише Голос Америки.

"Хоча ми продовжимо роботу щодо низки напрямків в ООН, у даному випадку ми просто не можемо сумлінно підтримувати процес, який може підірвати суверенне право США застосовувати наше імміграційне законодавство і забезпечувати безпеку наших кордонів. США підтримують міжнародне співробітництво з питань міграції, але суверенні держави несуть основну відповідальність за те, щоб міграція носила безпечний, упорядкований і легальний характер", – заявив Тіллерсон.

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У 2016 році 193 члена Генеральної Асамблеї ООН одноголосно прийняли політичну декларацію, що не має обов'язкового характеру - Нью-Йоркську декларацію про біженців та мігрантів, пообіцявши захищати права біженців, допомагати їм у переселенні та забезпеченні доступу до освіти й роботи.

Місія США при ООН заявила, що декларація "містить численні положення, які не відповідають політиці США щодо імміграції та біженців, а також імміграційним принципам адміністрації Трампа".

Оголошення про вихід США із цього пакту було зроблено за кілька годин до відкриття глобальної конференції з питань міграції, яка почне роботу в понеділок у мексиканському місті Пуерто-Вальярта. Мета цього форуму – обговорити гуманні стратегії роботи з більш ніж 60 мільйонами людей у всьому світі, які були змушені залишити свої будинки за різними причинами.

Журнал Foreign Policy зазначив, що рішення президента США вийти з переговорного процесу "свідчить про сталий вплив Стівена Міллера, 32-річного старшого політичного радника Білого дому, який активно підтримує зусилля адміністрації Трампа щодо різкого обмеження імміграції в США.

Foreign Policy пише, що глава апарату Білого дому Джон Келлі і генеральний прокурор Джеф Сешнс "рішуче підтримали" вихід із договору.

У той же час, за даними видання, посол США в ООН Ніккі Хейлі виступала проти виходу з договору. Вона вважала, що США могли вплинути на глобальні переговори з питань міграції, якби взяли участь у конференції в Мексиці, "але в кінцевому підсумку взяла гору позиція президента", пише Foreign Policy.

У своїй заяві Хейлі зазначила: "Америка пишається своєю спадщиною, створеною іммігрантами, і своїм давнім моральним лідерством підтримки мігрантів та біженців в усьому світі... Але наші рішення по імміграційній політиці повинні прийматися американцями і тільки американцями".

"Ми будемо вирішувати, як краще за все контролювати наші кордони і кому дозволити в'їжджати в нашу країну. Глобальний підхід Нью-Йоркської декларації просто несумісний з суверенітетом США", – додала вона.