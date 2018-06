На концерті в Австралії Пол Маккартні допоміг чоловіку освідчитися коханій (відео)

Легендарний фронтмен легендарної групи The Beatles Пол Маккартні зіграв концерт в Австралії в рамках світового туру One On One World Tour. Але цей концерт запам'ятається не тільки відомими хітами, а чуттєвим визнанням одного з шанувальників.

Під час концерту пола Маккартні зауважив, що серед фанатів з'явився великий плакат з написом "чи можу я зробити пропозицію своїй коханій зі сцени?". Пол запитав, чи дійсно серйозні наміри у чоловіка і чи має він з собою обручку. Коли почув ствердні відповіді, то запросив його на сцену.

"Ми зустрілися десять років тому в турі Contiki в Англії. Я не фанат The Beatles, але Сам слухає їх постійно. Я відразу зрозумів, де потрібно робити їй пропозицію", – поділився історією кохання чоловік.

Після того, як дівчина розчулилася і відповіла "Так", сер Пол привітав новоспечену пару.