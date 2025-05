Підприємці втомилися нести збитки через клієнтів, які в останній момент відмовляються забирати на пошті свої онлайн-замовлення

Український бізнес поступово відмовляється від доставки онлайн-замовлень з післяплатою. Усе через високі втрати на відмовах. Про це пише Forbes.ua.

Видання зазначає, що станом на сьогодні половина найбільших в Україні брендів з продажу одягу вже не пропонують своїм клієнтам опцію післяплати, або вимагають принаймні часткової передоплати. Лише за останні пів року щонайменше 4 з 15 великих українських компаній відмовилися від опції післяплати при відправці замовлень клієнтам.

Засновниця бренду One by One Лідія Сметана розповіла про причини, які змусили її зрештою відмовитися від післяплати за підсумками тривалого тестування.

"Останні два роки тестували різні варіанти: повністю відключали післяплату, лишали її єдиним способом оплати", – говорить вона. За словами підприємиці, за наявності опції післяплати кількість замовлень на сайті зростала на 30%, але й відмови від посилок на пошті збільшувалися до 30–35%, каже вона.

Те саме кажуть представники бренду Must Have. Співзасновниця компанії Анна Бец каже, що останніми роками кожну четверту посилку з післяплатою просто не забирали, а у 2021-му відмови сягали 44% у посилках з післяплатою. Коли ж пілсляплату прибрали з доступних опцій, кількість відмов впала до 11%.

За словами підприємців, відмови від посилки в останній момент створюють дві проблеми. По-перше, товар "заморожується" на кілька тижнів, доки його доставляють клієнту, доки він лежить у поштовому відділенні і потім їде назад. За цей час товар можна було б реалізувати іншому покупцю.

По-друге, кожна така відмова в останній момент завдає прямих збитків – це витрати на пакування, поштові послуги та оплату праці задіяного в процесі персоналу. Розмір збитків може сягати від 150 до 300 гривень на одному такому замовленні.

Втім не усі підприємці вважають за необхідне повністю відмовитися від післяплати. Співвласник бренду Solmar Сергій Костецький каже, що це не лише зручний спосіб оплати, а й частина філософії відповідальності перед покупцем. Тому в його магазині післяплата була від початку і зберігається донині. З початком повномасштабного вторгнення кількість відмов від посилок у Solmar зросла з 7% до 12%.

"Сприймаємо це не як проблему, а як реальність, до якої бренд має адаптуватися", – каже Костецький.

