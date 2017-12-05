Шедевр дезінформації: російський троль обдурив усю Америку, видаючи себе за патріота США і прихильника Трампа

Російський троль, який видавав себе за патріотичного американця, обвів навколо пальців десятки тисяч американців, провідні американські ЗМІ і членів команди президента США Трампа.

Про це йдеться у статті старшого наукового співробітника з інформаційної безпеки в Лабораторії цифровий криміналістики Атлантичної ради Бена Ниммо, опублікованій на Bellingcat.

Аккаунт в Twitter під назвою @TEN_GOP за майже два роки зібрав майже 130 тисяч передплатників, його ретвітили деякі радники Трампа. Але в жовтні був заблокований адміністрацією соцмережі, яка підтвердила, що це був російський ботовод, пов'язаний із санкт-петербурзькою "фабрикою тролів".

@TEN_GOP вважався "неофіційним твіттером республіканців штату Теннесі" і позиціонував себе як щирого патріота Америки. Майже два роки він прославляв президента Дональда Трампа, вихваляв американську армію, підтримував Brexit і європейських ультраправих і спілкувався з десятками впливових консерваторів, здійснюючи при цьому напади на суперницю Трампа в боротьбі за Білий Дім Хіларі Клінтон, лібералів, мусульман і мейнстрімні ЗМІ.

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Також @TEN_GOP багато писав у підтримку Кремля і люто заперечував втручання російських тролів в американські вибори. Серед іншого, він підтримував облогу Алеппо, влаштовану російсько-сирійськими військами, виступав проти висилки адміністрацією Барака Обами 35 російських послів.

Аккаунт активно взаємодіяв із американськими ультраправими коментаторами і республіканськими політиками, в кінцевому підсумку переконавши їх у тому, що він – справжній.

Зокрема, @TEN_GOP поширював повідомлення прихильниці Трампа Енн Култер, іноді при цьому відзначаючи її в постах, щоб повідомити про підтримку. Култер неодноразово відповідала @TEN_GOP взаємністю: вона ретвітила цей акаунт і репостила твіти на свою офіційну сторінку у Фейсбуці.

Також його ретвітили і інші американські націоналісти, як Стефан Моліне, Пол Джозеф Уотсон і Дінеш Д'суза.

Більш того, деякі висловлювання @TEN_GOP ретвітив колишній радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн, син президента США Дональд Дж. Трамп Молодший, керівниця кампанії Трампа Келиенн Конвей і діджитал-менеджер кампанії Бред Парскейл.

Провідні американські ЗМІ часто приводили @TEN_GOP як приклад думки консерваторів. Наприклад, це робили Washington Post, LA Times і Huffington Post.

Повідомлення від бота також неодноразово поширювали кремлівські пропагандистські ЗМІ. Одного разу RT America видала фейк про те, що Хілларі Клінтон, хвора на пневмонію, обняла дівчинку. Єдиним джерелом цієї інформації був @TEN_GOP.

"Немає ніяких підстав вважати, що хто-небудь із цих коментаторів знав, що поширюють повідомлення троля на зарплаті Кремля. Набагато ймовірніше, що їх ввело в оману маскування: троль діяв, як один із них, розділяючи їх погляди і поширюючи їх посади", - йдеться в матеріалі.

"@TEN_GOP - справжній шедевр дезінформації і маскування: російський аккаунт, який успішно видав себе за американця більше 18 місяців, ввів у оману як прихильників, так і супротивників Трампа в ЗМІ, у соцмережах і навіть у штабі кампанії Трампа", - пише Бен Німмо.

Аналітик вважає, що секрет успіху російського троля - в послідовному підході.

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"По-перше, він імітував справжніх ультраправих, публікуючи радикально праві твіти, а також привертав їх увагу, відзначаючи їх у постах і розсипаючись їм у похвалах. Їх відповіді створювали аккаунту репутацію, яка дозволяла взаємодіяти з відомими постатями, у тому числі в кампанії Трампа, а також потрапляти в статті справжніх ЗМІ", - говорить він.

У Bellingat відзначають, що приклад @TEN_GOP показує, наскільки Америка досі вразлива для іноземного впливу. Адже анонімний аккаунт без якого небудь реального зв'язку з Республіканською партією завоював величезну довіру.

"Поки користувачі соцмереж продовжують бездумно приймати і ділитися анонімними радикальними постами, вони будуть відкриті для впливу нових акаунтів, які зараз ведуть оператори @TEN_GOP - а також для будь-яких дезинформаторов з достатньою здатністю до маскування", - підсумовує Бен Ниммо.