Полковник ФСБ міг допомогти США отримати докази російського втручання у вибори - ЗМІ

Полковник ФСБ Сергій Михайлов і ще троє обвинувачених у РФ у справі про державну зраду могли співпрацювати з американськими спецслужбами у справі про хакерські атаки перед виборами в США.

Про це повідомляє видання The Bell з посиланням на знайомих обвинувачених і джерело, близьке до розслідування, передає Радіо Свобода.

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За даними журналістів, вони могли допомогти американським спецслужбам отримати докази причетності російських хакерів до злому серверів демократичної партії США. Офіційних підтверджень цьому з американської сторони The Bell отримати не вдалося.

Раніше газета New York Times повідомляла з посиланням на неназваних чиновників, що джерела в Росії зіграли ключову роль в розслідуванні.

За інформацією The Bell, за переслідуванням Михайлова стояло Головне розвідувальне управління Генштабу Росії. Американські спецслужби вважають, що саме в ГРУ організували хакерські атаки перед виборами. Сергій Михайлов працював у Центрі інформаційної безпеки ФСБ Росії. За даними журналістів, ЦІБ і сам Михайлов співпрацювали c ФБР, зокрема, у справі російського хакера Романа Селезньова. Сина депутата Держдуми засудили до 27 років ув'язнення в США за звинуваченням у кібершахрайстві.

Михайлова і ще трьох людей затримали у справі про держзраду наприкінці 2016 року. Їх звинувачують у передачі інформації іноземним спецслужбам. Справа слухається в закритому режимі. За даними The Bell, звинувачення безпосередньо не пов'язано зі скандалом навколо хакерських атак в США. Російські спецслужби не відповіли на питання журналістів. У Кремлі заявили, що не стежать за ходом розслідування. Підтримку хакерів на державному рівні Москва неодноразово заперечувала.