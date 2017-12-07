МЗС Туреччини назвало рішення Трампа по Єрусалиму помилковим

Рішення Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю викликало протести в Туреччині, повідомляє РБК з посиланням на видання Yeni Şafak. МЗС Туреччини вже назвало рішення президента США помилковим.

За даними видання, на акції протесту зібралися люди в найбільших містах Туреччини.

Читайте такожЄрусалим має бути столицею двох держав - Генсек ООН

Як передає Reuters, одна з акцій протесту була організована в Стамбулі біля генерального консульства США. Агентство відзначає мирний характер акції, хоча деякі її учасники кидають у бік дипломатичного представництва різні предмети.

З критикою рішення Вашингтона виступило МЗС Туреччини. "Ми закликаємо адміністрацію США переглянути це помилкове рішення, яке може призвести до вкрай негативних наслідків, і уникнути нерозумних кроків, які завдадуть шкоди статусу Єрусалиму як багатокультурного та історичного міста", - йдеться в заяві відомства.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

При цьому він зазначив, що прийняте рішення не означає ослаблення прихильності США пошуку довгострокового миру в регіоні. Він також зазначив, що нинішній крок не пов'язаний з вирішенням спірних питань, зокрема, про кордони.