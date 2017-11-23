Секс-скандал в Голлівуді: проти Кевіна Спейсі почали нове розслідування

Скотланд-Ярд організував друге розслідування за фактом появи нових звинувачень актора Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Про це повідомляє Guardian.

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Спейсі звинуватили в домаганнях до чоловіка в Лондоні в 2005 році. Зазначається, що звинувачення були передані в поліцію «минулої п'ятниці». Інцидент, як стверджується, стався в районі Ламбет, розташованому на півдні британської столиці. Ім'я потерпілого, якого називають «жертва 2», не повідомляється.

«Співробітники відділу з боротьби з насильством над дітьми і з сексуальними злочинами, займаються розслідуванням», - заявили в поліції.