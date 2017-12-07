У Брюсселі 45 тисяч людей закликали ЄС "прокинутись" і підтримати незалежність Каталонії (фоторепортаж)

Близько 45 тисяч людей у Брюсселі закликають ЄС підтримати Каталонію. Серед мітингувальників - і відсторонений керівник Каталонії Карлес Пучдемон.

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Як передає DW.com з посиланням на dpa, більш ніж сорок тисяч людей вийшли в Брюсселі на вуличну демонстрацію на підтримку незалежності Каталонії. На акції із гаслом "Європо, прокинься!" у четвер, 7 грудня, маніфестанти закликають ЄС підтримати іспанську провінцію. Захід відбувається у так званому європейському кварталі, де розташовані штаб-квартири численних установ Євросоюзу.

Поліція оцінює кількість учасників у 45 тисяч та зазначає, що протест триває мирно. Демонстранти несуть прапори Каталонії, закликають звільнити ув'язнених в Іспанії політиків, а також несуть плакати із закликами до європейської солідарності. Серед мітингувальників - і "вигнанець", колишній керівник Каталонії Карлес Пучдемон. Він втік до Брюсселя разом і чотирма членами своєї адміністрації, кілька його колишніх колег досі під арештом. Місцевий суд має незабаром ухвалити рішення, чи екстрадувати його до Іспанії.

Політична криза почалася 1 жовтня 2017 року, коли в Каталонії відбувся референдум. Його уряд Іспанії вважає незаконним. Понад 90 відсотків осіб, які взяли у ньому участь, підтримали незалежність регіону від Іспанії.

Утім, явка виборців становила лише близько 43 відсотків. Мадрид розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як у парламенті ухвалили декларацію про незалежність. 21 грудня в регіоні мають відбутися дострокові вибори до місцевого парламенту.