Екс-президента Аргентини звинуватили у державній зраді

03:54, 08 грудня 2017
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Суд просить заарештувати Кіршнер, яка зараз займає посаду сенатора і має недоторканність.

Крістіна Кіршнер / REUTERS

Колишнього президента Аргентини Крістіну Кіршнер звинуватили в державній зраді в справі про вибух в Аргентинському єврейському культурному центрі в Буенос-Айресі, що стався в 1994 році. Про це повідомляє The Washington Post.

Федеральний суддя звинувачує Кіршнер у приховуванні інформації про причетність Ірану до теракту в обмін на "потенційно вигідну торговельну угоду".

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Суд просить заарештувати Кіршнер, яка зараз займає посаду сенатора і має недоторканність. В рамках розслідування також арештовані три прихильника Кіршнер, у тому числі екс-міністр закордонних справ Аргентини Гектор Тімерман.

Коментуючи рішення суду, колишній президент Аргентини заявила, що воно "нічого не має спільного" з правосуддям або демократією. "Тут немає справи, немає злочину, немає мотиву. Бог знає це, уряд знає це, президент Макрі теж знає", - заявила вона.

Теракт в Буенос-Айресі 18 липня 1994 року в будівлі Аргентинського єврейського культурного центру скоїв терорист-смертник. Тоді загинули 85 людей, ще понад 200 отримали поранення. У жовтні 1995 року глава аргентинської розвідки СІДЕ Уго Ансоррегі заявив, що організатором теракту є "Хезболла". Також, за інформацією СІДЕ, до вибуху причетний Іран.

Кіршнер очолювала Аргентину з 2007 по 2015 рік. Кіршнер виграла президентські вибори в 2007 році і змінила на цій посаді свого чоловіка Нестора Кіршнера, ставши другою жінкою-президентом Аргентини після Ісабель Перон.

У 2016 році їй були пред'явлені звинувачення в шахрайстві з курсом національної валюти, песо. За версією слідчих, Центробанк країни за вказівкою президента занижував ціну доларів на шкоду економіці Аргентини. Для арешту Кіршнер необхідно, щоб Конгрес проголосував за позбавлення її недоторканності.

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Теги: #екс-президент Аргентини#Кіршнер звинуватили у держзраді