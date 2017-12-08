"Пообіцяв роботу актора": режисера "Людей Ікс" звинуватили у зґвалтуванні 17-річного підлітка

Фігурантом справи про зґвалтування підлітка став американський режисер Брайан Сінгер, який зняв фільми «Операція «Валькірія», «Повернення супермена» і кілька картин про «Людей Ікс».

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Як повідомляє New York Times, його звинувачують у сексуальному насильстві 17-річного підлітка у 2003 році на яхті в Сіетлі.

Автор позову Сесар Санчес-Гузман заявив, що на вечірці на яхті режисер запропонував йому влаштувати екскурсію, а коли вони зайшли у головну спальню, Сінгер закрив двері і зажадав від Санчеса-Гузмана зайнятися сексом. Той відмовився, після чого режисер штовхнув його на ліжко і вчинив насильство. За словами молодої людини, режисер пообіцяв йому отримати роботу актора, якщо той не буде нічого говорити про події.

Сам Сінгер заперечує всі звинувачення і має намір захищатися в суді, а після перемоги — висунути власні звинувачення щодо Санчеса-Гузмана.