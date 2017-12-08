Принц Джордж виконав роль баранчика в шкільній різдвяній виставі
16:06, 08 грудня 2017Світ
525 0
Вільям поділився враженнями від шкільного різдвяного спектаклю, в якому брав участь його син.
Ілюстрація REUTERS
Днями під час візиту до Манчестера принц Вільям і герцогиня Кетрін розповіли, що їхній син Джордж брав участь у шкільній постановці, де йому дісталася роль баранчика, пише ТСН.
"Я ходив на різдвяне дійство, в якому брав участь мій син. Було дуже забавно, Джордж грав баранчика", - розповів герцог Кембриджський. Його дружина Кетрін спектакль не відвідала, мабуть, була у справах. Пара, нагадаємо, очікує дитину, яка з'явиться на світ у квітні 2018 року.
Пропустила герцогиня Кембриджська і перший день свого 4-річного сина у школі. Восени Кейт страждала від токсикозу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter