Принц Джордж виконав роль баранчика в шкільній різдвяній виставі

16:06, 08 грудня 2017
Світ
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Вільям поділився враженнями від шкільного різдвяного спектаклю, в якому брав участь його син.

Ілюстрація REUTERS

Днями під час візиту до Манчестера принц Вільям і герцогиня Кетрін розповіли, що їхній син Джордж брав участь у шкільній постановці, де йому дісталася роль баранчика, пише ТСН.

"Я ходив на різдвяне дійство, в якому брав участь мій син. Було дуже забавно, Джордж грав баранчика", - розповів герцог Кембриджський. Його дружина Кетрін спектакль не відвідала, мабуть, була у справах. Пара, нагадаємо, очікує дитину, яка з'явиться на світ у квітні 2018 року.

Пропустила герцогиня Кембриджська і перший день свого 4-річного сина у школі. Восени Кейт страждала від токсикозу.

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Теги: #принц Джордж йде до школи