Принц Джордж виконав роль баранчика в шкільній різдвяній виставі

Днями під час візиту до Манчестера принц Вільям і герцогиня Кетрін розповіли, що їхній син Джордж брав участь у шкільній постановці, де йому дісталася роль баранчика, пише ТСН.

"Я ходив на різдвяне дійство, в якому брав участь мій син. Було дуже забавно, Джордж грав баранчика", - розповів герцог Кембриджський. Його дружина Кетрін спектакль не відвідала, мабуть, була у справах. Пара, нагадаємо, очікує дитину, яка з'явиться на світ у квітні 2018 року.

Пропустила герцогиня Кембриджська і перший день свого 4-річного сина у школі. Восени Кейт страждала від токсикозу.