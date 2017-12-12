ООН закликала Росію припинити примушувати жителів окупованого Криму служити в російській армії

В ООН закликали Росію припинити примушувати жителів окупованого Криму служити в російських збройних силах. Як п ередає кореспондент УНІАН, про це йдеться у представленій на прес-конференції у Києві 20-й доповіді Моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні за період 16 серпня - 15 листопада 2017 року.

Читайте такожВ окупованому Криму знову проводять обшуки у кримських татарУ звіті висловлюється низка рекомендацій для влади Росії, України, міжнародної спільноти.

Зокрема уряду РФ рекомендується "забезпечити дотримання встановленої в міжнародному гуманітарному праві заборони примушувати жителів окупованої території Криму служити у збройних силах Російської Федерації".

Також рекомендується "покласти край обшукам будинків, які проводяться правоохоронними органами в Криму та непропорційно часто стосуються кримських татар".

В ООН заявили, що російська влада має "забезпечити реалізацію права осіб та груп осіб на свободу проведення мирних зібрань, висловлення поглядів, совісті та релігії в Криму без дискримінації за жодними ознаками, у тому числі расою, громадянством, політичними поглядами, етнічною приналежністю або сексуальною орієнтацією".

Також рекомендується "утриматися від застосування законодавства Російської Федерації про протидію екстремізму і тероризму для заборони мирних релігійних практик практикуючих мусульман у Криму та невідкладно звільнити з-під варти усіх осіб, що затримані та яким висунуто обвинувачення у вчиненні таких злочинів".

Разом з тим, влада РФ має "проводити розслідування всіх випадків насильницьких зникнень, катувань і жорстокого поводження, до яких причетні співробітники Федеральної служби безпеки Російської Федерації у Криму, притягати осіб, що скоїли порушення, до відповідальності, та забезпечити відшкодування збитків потерпілим".