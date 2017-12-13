США скоротять фінансування ООН на $250 мільйонів

США мають намір скоротити свої вкладення в бюджет Організації Об'єднаних Націй (ООН) в 2018-2019 роках на $250 млн, повідомляє kommersant.ru з посиланням на американські ЗМІ. За словами двох поінформованих джерел, Вашингтон вже повідомив членів ООН про свої наміри. Третє джерело уточнило, що фінансування ООН, таким чином, зменшиться на 5%, що, на його думку, «буде майже неможливо здійснити».

Читайте такожЗаступник генсека ООН вперше за 7 років відвідав КНДР: заявив про "серйозний ризик" конфлікту Джерела уточнили, що ухвалене США рішення може вплинути на політичні місії ООН в Лівії, Афганістані, Палестині. Євросоюз, навпаки, просить збільшити бюджет організації на $170 млн. «Це класика. Завжди є два табори - США і ЄС; одні хочуть скоротити бюджет (ООН.- ред.), а інші проти», - додало одне з джерел.

Про те, що США мають намір більш ніж удвічі скоротити витрати на ООН, стало відомо ще в березні. Очікується, щоостаточне рішення по бюджету організації має бути ухвалене до кінця цього року.