У М’янмі заарештували двох журналістів агентства Reuters

Уряд М’янми заявив, що поліція заарештувала двох журналістів агентства Reuters.

Як повідомляє Радіо Свобода, журналісти готували матеріал про переслідування військовими мусульманської меншини рохінджа в штаті Ракін, в результаті чого майже 650 000 людей втекли в Бангладеш.

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Міністерство інформації М’янми повідомило на своїй сторінці в Facebook, що журналістам і двом поліцейським пред’явили звинувачення відповідно до закону про державну таємницю.

«Журналісти незаконно отримали інформацію з наміром поділитися нею з іноземними ЗМІ», – йдеться в заяві.

Журналісти зникли безвісти у вівторок, 12 грудня, ввечері після того, як їх запросили зустрітися з поліцейськими. Це сталося на околиці міста Рангуна.

Нагадаємо, неурядова організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) повідомляє, що другий рік поспіль кількість журналістів, ув’язнених за свою професійну діяльність, досягла історичного максимуму.

Цьогоріч за ґратами по всьому світу через свою роботу опинилися 262 журналісти, що є новим рекордом після минулорічного історичного максимуму 259.

Туреччина, Китай і Єгипет ув’язнили найбільше медійників – загалом 134 або 51% від загальної кількості.