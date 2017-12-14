Путін в молодості знімався в картинах "Ленфільму"

У 70-х роках минулого століття майбутній президент Росії Володимир Путін знімався в декількох фільмах в компанії своїх тодішніх знайомих. Про це російському телеканалу Дождь розповіли колеги Путіна по знімальному майданчику.

Читайте такожПутін на відпочинку у Сибіру знову похизувався голим торсом (фото)Старий друг президента Росії - колишній депутат Держдуми, президент Міжнародної федерації самбо Василь Шестаков заявив журналістам, що він знімався з Путіним у фільмах “Блокада" і “Іжорський батальйон". За його словами, був і третій фільм, в зйомках якого вони брали участь, але не зміг згадати назву картини.

За його словами, вони тоді грали і німців, і радянських солдатів: "Нам було все одно кого грати. Нам за це гроші дуже хороші платили по тих часах. Ми студенти були, а могли піти в ресторан "Кавказький“, наприклад. Якщо вже там у мене зарплата інженера 110 рублів, то коли йшли зйомки, я в день отримував 75 рублів. Тобто це такі були пристойні гроші".

Про те, щоПутін був каскадером на "Ленфільмі", розповів ще один колишній борець Микола Ващилин. Він був постановником трюків на студії - працював на "Сибіріада" Андрія Кончаловського, "Пригоди Шерлока Холмса", ставив трюки у фільмі "Д'артаньян і три мушкетери".

"На зйомки викликали, на такі, як епопея “Блокада". Був наказ обкому партії "забезпечити масовку 10 тис. осіб". І всі студенти, військові училища, спортивні товариства, приводили під козирок людей. Платили простій масовці - три рублі, а нам 10 рублів за знімальний день. Тому ми стали це дуже любити", - згадав він.

Борець Олександр Массарский, тренер Анатолія Рахліна, який, у свою чергу, потім став тренером Путіна, був консультантом з трюкових зйомок на "Ленфільмі". Повноцінної каскадерської трупи на кіностудії тоді не було, і Массарский став залучати до зйомок спортсменів, для яких це було хорошим джерело заробітку.

На питання про кінематографічне минуле Путіна він дав розмиту відповідь: "Він ще тільки юнаком там був, хто його там міг запам'ятати". Але на питання, чи не проти Путін був грати гітлерівців у фільмах про Другу світову, Массарский відповів: "Путін не грав фашиста".

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив журналістам, що йому нічого не відомо про зйомки Путіна в кіно. Прес-секретар "Ленфільму" Артемій Аграфенін відповів, що на кіностудії не змогли знайти картку Володимира Путіна в картотеці каскадерів, але відзначили, "що це не означає, що він не знімався".