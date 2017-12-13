Путін заручився підтримкою більше половини росіян на виборах президента - опитування

Більше половини росіян планують прийти на вибори президента в 2018 році, повідомляє «Левада-центр». За результатами опитування аналітичного центру, 28% респондентів голосуватимуть «абсолютно точно», 30% - «скоріше за все». Майже кожен п'ятий не збирається брати участь у голосуванні: 10% росіян упевнені, що не братимуть участі у виборах, 9% сумніваються, що будуть голосувати. 20% респондентів не вирішили щодо своєї участі.Читайте такожПутін оголосив про участь у виборах президента РосіїРеспондентів запитували про те, за кого з кандидатів вони б проголосували на виборах. Найбільшою підтримкою росіян користується Володимир Путін, за якого готовий проголосувати 61% респондентів в цілому і 75% тих, хто готовий взяти участь у голосуванні. За ним слідує лідер ЛДПР Володимир Жириновський (8% і 10% відповідно), лідер КПРФ Геннадій Зюганов (6% і 7%) і лідер «Справедливої Росії» Сергій Миронов (по 2%).

По 1% росіян мають намір голосувати за голову «Яблука» Григорія Явлінського, Ксенію Собчакі Катерину Гордон. Менше 1% готові підтримати бізнес-омбудсмена Бориса Титова.

Опитування проведене 1-5 грудня серед 1600 осіб у 137 населених пунктах 48 регіонів Росії.

Директор «Левада-центру» Лев Гудков зазначає, що реальна явка, як правило, нижча декларованої і виходячи з грудневих даних може скласти 52-54%. Газета «Ведомости» з посиланням на джерело, близьке до адміністрації президента, повідомляє, що від політтехнологів давно збирають пропозиції щодо підвищення явки. За словами співрозмовника видання, занепокоєння Кремля пов'язано також з тим, що через низьку явку подекуди може бути занадто високий відсоток голосування за Володимира Путіна. «Більшість вважають, що Путіна і без них виберуть, і на дільниці не прийдуть. З такими аудиторіями треба працювати, будуть застосовуватися мобілізаційні технології»,- заявляє джерело.

Джерело в ЦВК заявляє, що завдання провести абсолютно легітимну кампанію ставиться дуже жорстко і це також відноситься до явки. За його словами, піднімати явку ЦВК буде «за рахунок інформаційно-роз'яснювальної роботи». Джерело зазначає, що «вже є хороший інформаційний продукт, який буде активувати роз'яснювальну робото плюс дільничні комісії будуть працювати не 10 днів, як раніше, а 30, що дасть їм більше часу, наприклад, на розсилку запрошень виборцям».

Як повідомляв УНІАН, Путін оголосив про своє висунення на пост президента 6 грудня.