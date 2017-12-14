У Франції внаслідок зіткнення шкільного автобуса з поїздом загинули четверо підлітків

У Франції в результаті зіткнення шкільного автобуса та поїзда загинули четверо підлітків, ще семеро тяжко травмовані. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

Аварія сталася сьогодні, 14 грудня, близько 16-ї години в Мілласі - неподалік кордону з Іспанією.

За попередніми даними, загинули мінімум четверо підлітків віком від 13 до 17 років, 19 - поранені, в тому числі семеро перебувають у тяжкому стані. Водночас зазначається, що пасажири поїзда не постраждали.