У Франції внаслідок зіткнення шкільного автобуса з поїздом загинули четверо підлітків
21:59, 14 грудня 2017Світ
195 0
Аварія сталася сьогодні, 14 грудня, близько 16 години в Мілласі - неподалік від кордону з Іспанією.
REUTERS
У Франції в результаті зіткнення шкільного автобуса та поїзда загинули четверо підлітків, ще семеро тяжко травмовані. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.
Аварія сталася сьогодні, 14 грудня, близько 16-ї години в Мілласі - неподалік кордону з Іспанією.
За попередніми даними, загинули мінімум четверо підлітків віком від 13 до 17 років, 19 - поранені, в тому числі семеро перебувають у тяжкому стані. Водночас зазначається, що пасажири поїзда не постраждали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter