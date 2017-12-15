Китай висловив зневагу Трампу, назвавши Росію найважливішим партнером у світі - ЗМІ

Посол Китаю в Росії високо оцінив все більш міцні відносини між двома країнами, назвавши їх найбільш сильними і важливими між двома великими державами. Представник Пекіна в Москві також скористався можливістю, щоб вколоти Вашингтон.

Про це повідомляє Главред з посиланням на видання Newsweek.

Посол Китаю в Росії Лі Хуей виступив на урядовій прес-конференції. Росія і Китай, два провідних дипломатичних і військових конкурента США, в останні роки прагнули до більш тісних відносин, співпрацюючи у сфері модернізації своїх сил і більш активній участі в міжнародній політиці.

"Китайсько-російські відносини всеосяжного стратегічного партнерства є найважливішими двосторонніми відносинами в світі, і, більш того, це кращі відносини між двома великими країнами. Можна сказати, що вони є класичним прикладом найбільш здорових і зрілих міждержавних відносин і важливою силою для захисту миру і стабільності у всьому світі", - заявив посол.

Таким чином Пекін продемонстрував Вашингтону свою завуальовану зневагу.

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Одна з основних причин таких заяв Newsweek називає відмову від мислення в дусі "холодної війни" і політики "переможців і переможених". Обидві країни часто критикували США за те, що вони розглядають світ чорно-білими, зображуючи Росію і Китай як ворогів, а не партнерів в глобальних питаннях.

Видання зазначає, що з обранням Дональда Трампа з'явилася надія на поліпшення вируючих відносин між США і Росією, однак вона не виправдалася. Китай, на відміну від Росії, був постійною мішенню для Трампа та його союзників з самого початку — як до, так і після того, як магнат-мільйонер у сфері нерухомості зайняв крісло президента в цьому році. В ході передвиборної кампанії Трамп звинуватив Китай у тому, що він маніпулює курсами валют і відбирає робочі місця в США. А держсекретар США Рекс Тіллерсон, готуючись до вступу в посаду, не виключав можливості застосування військової сили з метою змусити Пекін відмовитися від претензій на води західної частини Тихого океану, нагадує видання.

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За словами автора статті, президент Трамп намагався налагодити співпрацю з Пекіном у світлі ядерної кризи між США і КНДР, проте Китай висловив більше бажання працювати над створенням політичних рамок з Росією. Китай і Росія також об'єднали свої сили проти Заходу в інших частинах світу, в тому числі в Сирії, де обидва вони підтримали уряд президента Сирії Башара Асада в боротьбі з джихадистами і повстанцями, які отримали міжнародну підтримку. Влітку Росія і Китай також почали свої перші спільні тренування в Балтійському морі , недалеко від однієї з найбільш напружених точок між НАТО і російськими силами в Європі.

У міру того, як Китай і Росія розширюють можливості свого партнерства та збройних сил, корпорація Rand у своїй доповіді на цьому тижні зазначила, що, незважаючи на високі технології і витрати на оборону, "американські війська можуть з оправданих причин програти наступну війну, до якої їх закликають".