Попередження конфлікту НАТО-Росія назвали пріоритетом США - доповідь

Провідні американські експерти з закордонної політики віднесли військове протистояння між НАТО і Росією до групи найнебезпечніших можливих конфліктів майбутнього 2018 року, попередження яких має стати пріоритетом для уряду США, передає Голос Америки. При цьому ймовірність протистояння НАТО та Росії експерти оцінили, як "середню", йдеться в доповіді аналітичного центру "Рада із міжнародних відносин".

Читайте такожТіллерсон: США першими відреагують на напад проти країн-членів НАТО Пріоритетними для запобіжних заходів з боку США експерти також назвали ситуацію у КНДР, руйнівну кібератаку на США, конфлікти за участі Ірану, протистояння у Південнокитайському морі за участі кількох країн та терористичний напад на Америку.

"З огляду на зростання ризику збройних конфліктів у світі, США мають зважено визначити на що звертати увагу та спрямовувати ресурси, щоб не допустити потенційно витратних військових операцій", - відзначає директор центру Пол Старс.

Загалом у 2018 році "Рада з міжнародних відносин" вважає провідними ризиками наступні:

- військовий конфлікт за участі США, Північної Кореї та її країн-сусідів;

- військове протистояння між Іраном та США, або одним із їх союзників через втручання Ірану у регіональні конфлікти та підтримку ним бойовиків, включно з хуситами у Ємені та Хізбаллою у Лівані;

- надзвичайно руйнівна кібератака на критичну інфраструктуру у США та мережі;

- зумисне, або незаплановане військове протистояння між Росією та членами НАТО через самоствердну поведінку Росії у Східній Європі;

- збройне протистояння через спірні ділянки у Південнокитайському морі між Китаєм та однією, або кількома країнами регіону, які також претендують на дані територі - Брунеєм, Малайзією, Філіппінами, Тайванем, або В'єтнамом;

- терористичний напад зі значною кількістю жертв на США, або країну-союзника Вашингтона з боку закордонних, або внутрішніх терористів, або терориста;

- посилення насильства у Сирії, де урядові війська намагаються відновити контроль за територією в умовах зростання напруги між зовнішніми учасниками конфлікту, включно зі США, Росією та Іраном;

- посилення насильства та нестабільності у Афганістані внаслідок повстання Талібану та потенційного краху уряду.