Трамп заборонить Airbus і Boeing продавати літаки Ірану - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа може заборонити авіабудівним корпораціям Boeing і Airbus продавати літаки Ірану, повідомляє The Wall Street Journal. Як уточнює видання, за останні 15 місяців обидві компанії домовилися про укладання декількох угод з Іраном, проте всі угоди знаходяться в підвішеному стані через перегляд Білим домом політики щодо Тегерана.

Читайте такожТрамп хотів продати дачі російських дипломатів у США - Washington PostВидання пише, що в адміністрації США стурбовані тим, що Іран може використовувати лайнери для відправки зброї та військовослужбовців в Сирію. Дозвіл на продаж літаків американська влада готова видати лише після того, як переконається, що лайнери будуть використовуватись виключно в комерційних цілях», - сказав виданню представник прес-служби Білого дому.

Як нагадує газета, Boeing і Airbus мали намір продати авіаперевізнику Iran Air майже 300 літаків на $40 млрд. Угоди були схвалені в 2015 році після підписання угоди за іранською ядерною програмою.

В кінці минулого року Airbus Group підписав твердий контрактна поставку 100 своїх літаків держкомпанії Iran Air. У рамках домовленості іранський перевізник повинен був отримати літаки сімейства А320, А330 і A350. Передбачалося, що перші лайнери вирушать в Іран вже на початку 2017 року.