Трамп продовжив на рік санкції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення продовжити на рік односторонні санкції відносно Ірану, які були введені в 1979 році. Про це повідомляється на сайті Білого дому, передає РБК.

«Наші відносини з Іраном ще не нормалізувалися, і процес виконання двосторонніх угод з Іраном від 19 січня 1981 року триває», — наводяться в повідомленні слова Трампа.

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З цієї причини президент США вирішив продовжити режим надзвичайного стану, оголошений виконавчим указом 12170 по відношенню до Ірану, випливає з повідомлення.

19 січня 1981 року США і Іран підписали алжирські угоди за посередництва уряду Алжиру. Вони посприяли звільненню американських дипломатів, які більше року утримувалися в Ірані в якості заручників. В угодах вказувалося, що США не будуть втручатися у внутрішні справи Тегерана, а також розморозять банківські рахунки Ірану і знімуть торговельні санкції щодо країни. Іран, у свою чергу, зобов'язався виплачувати зовнішній борг перед США.

Як повідомляв УНІАН, Палата представників США в четвер, 26 жовтня, схвалила законопроект, який передбачає нові санкції щодо Ірану. Штрафні заходи пропонується ввести за роботу зі створення балістичних ракет в Ірані.