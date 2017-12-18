Режисер фільму про ліліпутів, які вижили в Аушвіці, зніме фільм про Вайнштейна

Британська корпорація BBC випустить повнометражний документальний фільм про зліт і падіння американського продюсера Харві Вайнштейна, передає 112.ua. Фільм, який вийде в 2018 році, розповість також про "культуру страху і зловживання, що пронизує Голлівуд".

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Для документальної стрічки планується взяти інтерв'ю у багатьох актрис, які виступили проти Вайнштейна, а також у продюсерів, режисерів, акторів, агентів, юристів, журналістів. Також стануть розсекречені деякі інші подробиці, які в ході нинішнього скандалу досі не озвучувалися.

Режисером нового фільму стала Урсула Макфарлейн. Раніше вона зняла документальний фільм "Charlie Hebdo: Три дні, які сколихнули Париж" про атаку ісламістів на редакцію Charlie Hebdo, яка забрала життя 12 людей. У її фільмографії також фільми про композиторів Моцарта і Бетховена, а також фільм про сім'ю Овіц - єврейських музикантів-ліліпутів із Румунії, які вижили у таборі Аушвіц, де над ними проводив експерименти доктор Менгеле.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні десятки жінок звинуватили в сексуальних домаганнях продюсера Харві Вайнштейна. Серед них Кара Делевінь, Леа Сейду, Анджеліна Джолі, Сальма Хаєк і багато інших. Сам продюсер заперечує всі звинувачення. На тлі цих зізнань безліч інших голлівудських знаменитостей і співачок стали розповідати про домаганнях. Зокрема, аналогічні звинувачення були висунуті на адресу Кевіна Спейсі, Дастіна Гоффмана і Луї Сі Кея.