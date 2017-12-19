"Репортери без кордонів" назвали найнебезпечнішу країну для журналістів

За даними організації «Репортери без кордонів», в 2017 році в світі було вбито 65 журналістів, що є найменшим показником за 14 років, передає Голос Америки.

Читайте такожКількість ув’язнених в світі журналістів досягла історичного максимумуСеред загиблих 55 - чоловіків, 10 - жінок. Майже половина з цих журналістів загинули в країнах, де немає збройних конфліктів.

Згідно з інформацією, опублікованою цією неурядовою організацією, 60% загиблих журналістів були вбиті навмисно.

«Репортери без кордонів» пояснюють зниження кількості вбивств тим, що журналісти залишають країни, «які стали занадто небезпечними».

Найнебезпечнішою для журналістів країною стала Сирія - тут було вбито 12 людей. На другому місці Мексика, де загинули 11 журналістів. Відтак названі: Афганістан, Ірак та Філіппіни.

Україна в документі згадується в контексті викрадень двох журналістів на Донбасі. Йдеться про журналіста низки українських ЗМІ Станіслава Асєєва та блогера Едуарда Неделяєва.

За даними авторів звіту, в усьому світі викрадено 54 журналістів. Більшість викрадень відбулася в Сирії, Ємені та Іраку. Серед викрадених одна жінка, решта - чоловіки.

У зв'язку з журналістською діяльністю 326 працівників ЗМІ станом на кінець 2017 року перебувають за ґратами. При цьому майже половина з них опинилася у в'язницях п'яти країн: Китаю, Туреччини, Сирії, Ірану та В'єтнаму.