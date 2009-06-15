Влада Пакистану санкцінувала операцію проти лідера талібів

Пакистанська влада санкціонували військову операцію проти лідера угруповання талібів у цій країні Байтулли Мехсуда та його підлеглих, повідомив у неділю Reuters з посиланням на представника влади.

"Військові та органи правопорядку одержали наказ провести повномасштабну операцію, щоб знищити цих звірів і вбивць, використавши всі ресурси", - сказав губернатор північно-західної прикордонної провінції Аваїс Гані (Awais Ghani), маючи на увазі голову екстремістського угруповання "Техрик-е-талібан Пакистан" Байтуллу Мехсуда.

Губернатор не повідомив про точну дату початку операції, проте сказав, що "війська вже діють", зазначає Associated Press.

Байтулла Мехсуд - найбільш розшукуваний терорист в Пакистані, за впіймання якого США призначили нагороду в 5 мільйонів доларів, нагадує РІА "Новости".