Ізраїль склав "чорний список" міжнародних організацій

Міністерство з безпеки та стратегічних питань Ізраїлю в неділю, 7 січня, оприлюднило список з 20 неурядових організацій, представникам яких заборонили в'їзд в країну, пише Deutsche Welle.

Внесені у список організації, стверджує влада Ізраїлю, закликали до бойкоту країни через її політику щодо Палестинських територій.

"Ми перейшли від оборони до наступу. Організації, які виступають за бойкот, повинні знати, що держава Ізраїль буде діяти проти них і не дозволить в'їжджати на територію країни, щоб нашкодити її громадянам", - заявив міністр з безпеки країни Гілад Ердан.

У чорному списку опинилися організації, які закликали бізнес, митців та університети розірвати зв'язки з Ізраїлем та наполягали на санкціях проти цієї країни. У список потрапили, зокрема, базована в Парижі "Асоціація французько-палестинської солідарності", британська благодійна організація War on Want, "Американський комітет друзів на службі суспільству" та інші. Всі вони нібито пов'язані з глобальним рухом "Бойкот, ізоляція та санкції" (Boycott, Divestment and Sanctions - BDS), що виступає за економічний, культурний та політичний тиск на Ізраїль з метою припинення окупації ним Палестинських територій. Рух об'єднує тисячі учасників по всьому світу.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня президент США визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився перенести туди американське посольство. Це спричинило хвилю насильства на Близькому Сході. Унаслідок зіткнень демонстрантів із ізраїльськими силовиками в Єрусалимі та на Палестинських територіях загинули кілька протестувальників.