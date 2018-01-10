Африканський суховантаж ледь не потопив російський десантний корабель (фото)

Міноборони Росії розповіло про зіткнення великого десантного корабля Чорноморського флоту Росії «Ямал» з суховантажем в Егейському морі. Інцидент стався вранці 30 грудня в протоці в 9-10 милях на південь від грецького острова Родос.

Про це пише "Медуза".

Суховантаж «Орка 2» під прапором Сьєрра-Леоне прямував з Єгипту в Туреччину. За словами глави відділу інформаційного забезпечення ЧФ В'ячеслава Трухачова, судно порушило правила під час обгону російського корабля. Думаючи, що обгін завершений, «Орка 2» змінило курс і врізалося в «Ямал».

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В результаті зіткнення ніхто не постраждав, а кораблі, як зазначає Трухачов, залишилися на ходу. Які ушкодження отримав російський бойовий корабель, він не уточнив. Судячи з фотографій пабліка про російський флот, у «Ямалу» пошкоджений фальшборт.

Десантний корабель «Ямал» в грудні 2017 року в черговий раз відправився до Сирії, куди він раніше вже доставляв вантажі.