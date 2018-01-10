Після 5 днів горіння біля берегів Китаю вибухнув іранський нафтовий танкер
17:04, 10 січня 2018Світ
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Вибух стався приблизно о 13.30 за місцевим часом.
Ілюстрація REUTERS
Біля берегів Китаю вибухнув іранський нафтовий танкер, який загорівся після того, як кілька днів тому зіткнувся з китайським кораблем, що перевозив зерно.
Вибух стався приблизно о 13.30 за пекінським часом, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство транспорту Китаю.
Нагадаємо, 6 січня танкер «Санчі», який ходить під прапором Панами, зіткнувся з вантажним кораблем. Спочатку зниклими вважалися 32 члени екіпажу «Санчі», включно з 30 іранцями й двома бангладешцями.
8 січня влада Ірану повідомила, що тіло одного з них знайшли за бортом.
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