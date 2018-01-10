Після 5 днів горіння біля берегів Китаю вибухнув іранський нафтовий танкер

Біля берегів Китаю вибухнув іранський нафтовий танкер, який загорівся після того, як кілька днів тому зіткнувся з китайським кораблем, що перевозив зерно.

Вибух стався приблизно о 13.30 за пекінським часом, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство транспорту Китаю.

Нагадаємо, 6 січня танкер «Санчі», який ходить під прапором Панами, зіткнувся з вантажним кораблем. Спочатку зниклими вважалися 32 члени екіпажу «Санчі», включно з 30 іранцями й двома бангладешцями.

8 січня влада Ірану повідомила, що тіло одного з них знайшли за бортом.